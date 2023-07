CONGRESSO DI STATO Sanità: rivedere Cot e tempi di attesa per SdS Mularoni, SdS Berti lavora a rendere più semplice la PA In conferenza stampa si presentano i neo segretari agli Interni e alla Sanità

Ci tiene Mariella Mularoni, ad essere chiamata Segretario di Stato, non declinato al femminile. È l'unica nota di colore nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi inquilini di Interni e Sanità: Gian Nicola Berti e Mariella Mularoni, appunto. I Segretari Lonfernini e Ugolini danno il benvenuto ai colleghi che in pochi giorni hanno preso contatto con i problemi sul tavolo e soprattutto ringraziano i due staff di Parva Domus e Ospedale di Stato che restano a disposizione dei nuovi congressisti. Intanto hanno già presenziato ai lavori del Governo.

"Tempistiche rispettate per dare continuità all'azione di governo", ricordano i Segretari Lonfernini e Ugolini. La responsabile alla Sanità parla di grande responsabilità che insieme ai colleghi si è assunta nel proseguire l'esperienza di Governo e portare a termine le riforme in essere. Ha le idee chiare, soprattutto sulle criticità del suo settore: le liste di attesa per le visite specialistiche, la problematica Cot (Centrale Operativa Territoriale) e la volontà di riportare il rapporto diretto paziente-medico. Per mettere tutti nelle condizioni di lavorare e rispondere alle esigenze della cittadinanza. "Con un occhio alla spesa, spiega Mularoni, cercando di utilizzare tutte le risorse e con attenzione alla riduzione dei costi". Prosegue anche il lavoro sull'atto organizzativo abbozzato da Roberto Ciavatta, ma è la sola eredità che intende raccogliere, almeno al momento, mentre intende potenziare il servizio oncologico. Dove è arrivato il nuovo primario.

E di soldi parla anche il collega Gian Nicola Berti: "Il costo della Pubblica Amministrazione è l'ultimo dei problemi", esordisce "intendo lavorare sull'efficientamento dei servizi; porre al centro della macchina pubblica il cittadino come utente e destinatario dei servizi". Poi emerge l'avvocato, che insieme al consigliere, ha buttato l'occhio sul caos normativo della Repubblica, creato da sovrastrutture di leggi. Primo passo alla Parva Domus sarà proprio intervenire con modifiche normative per integrare le fonti del diritto comune, e rendere comprensibile l'apparato normativo. Leggi chiare, che il cittadino è chiamato a rispettare. Sul tavolo c'è anche il rinnovo contratto pubblico Impiego.

Per intenderci il lavoro non manca e il Segretario di Stato Berti avvierà tutta una serie di incontri con Polizia Civile e Giunte di Castello in quella che definisce una "settimana di orientamento".

Le domande dei giornalisti hanno quasi un unico obiettivo: la sanità, ma il neo segretario si destreggia bene tra nuovo ospedale, ripristino dei protocolli pre covid e riforma Fondiss. Segno di aver fatto bene i compiti, dall'atto del giuramento.

