Sanità, scuola, mancanza di visione del futuro: Rf fa il punto sulle criticità: “Interpretiamo la preoccupazione di tanti”

Ortopedia, Pediatria, Oncologia, per Repubblica Futura insieme alla Medicina di Base, è in questi reparti od unità che si concentrano le principali preoccupazioni della popolazione, non solo per i disservizi ma anche per l'evidente emorragia di medici che genera inquietudine e spinge a rivolgersi a strutture private. “si assiste all'incessante regressione della sanità, che sta disumanizzando – osserva la Coordinatrice di Rf, Mara Valentini - un sistema che era perfetto, quello diretto medico/paziente, senza bisogno di strategie logistiche scopiazzate male dall'Italia. Da Bevere – continua - ci aspettavamo un cambio di passo, ma nulla se non dispotismo sanitario. Le responsabilità politiche del Segretario Ciavatta e amministrative del Direttore generale Iss sono enormi”. Poi la situazione del personale infermieristico, "le vere colonne portanti del sistema che altrimenti sarebbe già collassato", ma portato allo stremo dopo tre anni di pandemia. "Chi amministra – sottolinea Valentini - ha il dovere di affrontare il problema del personale, puntare sulla gratificazione di chi lavora è la risposta ad una sanità allo sfascio”. L'appello dunque è a parlare e ad attuare una legittima difesa, senza timori. Rf ha presentato un ordine del giorno proprio per segnalare l'insoddisfazione sull'operato di Ciavatta e dei vertici Iss e richiesto una relazione da presentare in Consiglio per affrontare le varie fragilità del sistema.

Capitolo scuola: torna sul trasferimento del plesso della Scuola La Sorgente, il Vice Coordinatore Rf, Fabrizio Perotto. “Vicenda gestita in maniera grottesca dal Segretario Belluzzi – accusa – accorpamento quest'anno non giustificato neppure dai numeri. 35 le iscrizioni a Città che porteranno a formare due classi prime a Murata”- ricorda. “E' l'ennesimo accanimento verso la Capitale? E adesso? - domanda. “Sono state date per scontate molte cose, - rileva - a settembre i limiti emergeranno tutti”.

Guarda oltre, infine, Roberto Giorgetti, “alla mancanza di un progetto che sappia guardare al futuro, allo sviluppo di un Paese sommerso dai debiti”. E la preoccupazione cresce – dice - se si pensa a come possa un Governo litigioso, diviso, portare avanti le grandi riforme. Molto perplessi – conclude – ma la nostra percezione è quella di tanti”.

A margine presentato l'approfondimento in diretta facebook che Repubblica Futura ha organizzato per giovedì 23 giugno ore 18,30 sulla pagina di RF, dedicato alla tragedia di Ustica e il suo contesto storico. Ne parleranno il Prof. Verter Casali (storico sammarinese) e Fabrizio Perotto.