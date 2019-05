Sansovini: il cordoglio della politica

Dalla maggioranza il cordoglio per la scomparsa di Glauco Sansovini. Esempio di uomo politico mosso dall’amore per il proprio Paese, scrive Adesso.sm, di lui ricorderemo la grande passione, l’equilibrio e la correttezza che ne hanno caratterizzato la vita, prima ancora che la carriera politica, caratteristiche di cui tutti noi sentiremo la mancanza. La Dc ricorda i percorsi politici che li hanno visto protagonisti insieme in Consiglio in più legislature. Ci lascia un’amico, scrive il Pdcs, un sammarinese sincero, un uomo di grande rettitudine, ricco di valori e principi che sono sempre stati il suo faro guida nelle istituzioni, nel lavoro in famiglia.