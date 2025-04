Santarcangelo e San Marino uniscono le forze: accordo per valorizzare territorio ed eccellenze locali

Il Sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e il Segretario di Stato Matteo Ciacci hanno sottoscritto le lettere d'intenti nell'ottica della promozione dei rispettivi territori.

Un atto che avvia un lavoro congiunto con l’obiettivo di mettere a sistema e valorizzare le tipicità e le eccellenze enogastronomiche, mediante lo scambio di buone pratiche, la condivisione di percorsi comuni e il potenziamento del legame tra il Titano e il Comune romagnolo.

Le azioni e i progetti che saranno via via messi a punto in maniera congiunta – riporta una nota - riguarderanno, in particolare, la tutela ambientale, l’agricoltura e la promozione dei prodotti locali.