Il Congresso di Stato, nella seduta del 4 aprile, ha adottato due decreti che prevedono sanzioni alla Russia, applicando una serie di misure restrittive dell'Unione Europea. In particolare viene imposto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare in Russia beni 'dual-use' – cioè a duplice uso civile e militare, come ad esempio i droni o sistemi gps- ed anche forti limitazioni in ambito finanziario.

LEGGI LA DELIBERA NUMERO 5

LEGGI LA DELIBERA NUMERO 6