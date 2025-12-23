CONFERENZA STAMPA DEL GOVERNO Sarà l'anno della firma dell'Accordo Ue, del rifinanziamento del debito estero e della digitalizzazione I 10 Segretari di Stato hanno tracciato un bilancio del 2025 preannunciando gli obiettivi del 2026

La firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, il rifinanziamento del debito estero, la Pianificazione Strategica Territoriale, una forte accelerata alla digitalizzazione del paese, la scommessa dell'autonomia energetica e della transizione ecologica, il mantenimento dei livelli di welfare. Sono i principali dossier sul tavolo del Governo per il prossimo anno che i 10 Segretari di Stato hanno elencato, facendo ciascuno anche un bilancio del 2025.

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari, guardando all'anno che si sta per concludersi, ha citato il riconoscimento dello stato palestinese, a settembre, all'Onu come risultato di rilievo. Sul 2026, scontato l'obiettivo dell'accordo con l'Europa: “Non lo metterei neanche come eventualità, perché di fatto è così. Appena ripartirà la macchina organizzativa dopo le festività natalizie, ci sarà un accelerazione importante”.

Per il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi l'accordo Ue, di fatto fin da ora producendo i suoi effetti con la Pubblica Amministrazione che è già all'opera per recepirlo. Per il 2026 ha indicato come prioritaria una normativa sugli appalti e le leggi su Icee e cittadinanza.

Il Segretario di Stato Marco Gatti ha espresso soddisfazione per l'elevazione del rating e il ritorno di San Marino nei paesi ad investimento sicuro, così come per l'andamento dell'economia, ma anche per il riordino dei conti pubblici con margini anche per gli investimenti.

Il Segretario di Stato ad Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini ha preannunciato nei primi mesi un pdl per l'innovazione del sistema scolastico ed educativo, ma anche iniziative a sostegno della cultura, indicato come fattore strategico di sviluppo, e nuovi impulsi alle politiche giovanili.

Il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni ha confermato l'obiettivo del processo di avvicinamento ad un nuovo Ospedale, nel solco del Piano Sanitario e Sociosanitario e dell'atto organizzativo. Dichiarato l'impegno di ridurre le liste d'attesa, estendendo gli orari di operatività dei servizi e migliorando l’assistenza ad anziani e fragili, con nuovi interventi legislativi.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha rivendicato i primi risultati del 'pacchetto casa' e tra le priorità la Pianificazione Strategica Territoriale: “Che doterà il nostro Paese di una pianificazione tematica che andrà avanti a step. Credo che quindi avremo modo di approfondire il piano del verde, delle aree agricole, delle infrastrutture strategiche, dei servizi, della mobilità”.

Per il Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori il primo obiettivo è l'autonomia energetica ma c'è anche la novità sul sistema di raccolta dei rifiuti e l'intervento sulle antenne per la telefonia mobile. Grande soddisfazione per la disoccupazione ai minimi storici.

Al Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri, che detiene anche la delega allo sport, abbiamo chiesto: Stare in Congresso di Stato è più un gioco di squadra o più un gioco individuale? “E' uno degli aspetti su cui occorre lavorare tantissimo perché il Congresso di Stato non può prescindere da un gioco di squadra, visto che indubbiamente è un organo collegiale”.

In tema di giustizia il Segretario di Stato Stefano Canti, tra gli elementi positivi, nel 2025, ha citato in particolare la ragionevole durata dei processi e il nuovo mandato assegnato al Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio. Per il 2026 annunciato forte impegno sul tema famiglia e la necessità di un intervento sul sistema previdenziale, così da renderlo sostenibile per le nuove generazioni.

Il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, che ha anche la delega all'attrazione degli investimenti turistici, si è soffermato sul possibile finanziamento saudita fino a 50 milioni di euro a tasso agevolato “per l'aviosuperficie e poi per altri progetti, tra cui ci potrebbe essere l'ospedale. Un tasso molto favorevole e 18 anni di tempo per ripagare il debito. Siamo arrivati alla definizione del contratto finale per il possibile prestito”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: