Sassoli: Ue - San Marino? Aperti a tutti, valutazioni positive

Protagonista del Meeting a Rimini oggi il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che ha parlato anche del rapporto tra San Marino e Unione Europea. "Noi abbracciamo tutti coloro che vogliono lavorare con noi. Speriamo che Paesi in via di adesione proseguano nel loro iter". Risponde il presidente del Parlamento europeo ad una domanda sul percorso che anche San Marino sta cercando di fare avvicinarsi in Europa tramite l'accordo di associazione con piccoli Stati. "Le nostre valutazioni sono molto positive: naturalmente ci sono tanti meccanismi che anche loro devono cambiare, ma noi abbracciamo tutti coloro che vogliono lavorare con noi", ha aggiunto.