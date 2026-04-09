RIQUALIFICAZIONE Scala Malagola e Parco della Pasquella, cantiere al via. Ciacci: “Ferita che andava rimarginata” Intervento atteso per sicurezza e riqualificazione dell'area. La realizzazione dell'Auditorium all'ex Cinema Turismo procederà separatamente con una revisione economica per 6 milioni 800mila euro

Sul posto per l'avvio formale del cantiere, operatività effettiva dalla prossima settimana e fino ad ottobre 2027. Intervento da 750mila euro, a seguito di gara d'appalto, che la Segreteria al Territorio vede come risposta concreta e non più rinviabile dopo la chiusura al pubblico dell'area, nel 2023, per il crollo del muro di sostegno della parte terminale della via e della scala a servizio del condominio adiacente, rappresentando un “nuovo tassello nel percorso di messa in sicurezza e valorizzazione del territorio con opere attese e strategiche”.

“Dopo quattro anni – dice il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci - questa ferita nel Centro Storico andava rimarginata con uno sviluppo progettuale che ci consentirà, innanzitutto, di sistemare adeguatamente l'area che era franata, rendendola ancora più decorosa, riqualificando il Parco della Pasquella, che consentirà di avere un polmoncino verde, sicuramente non indifferente per il Castello di Città. Un lavoro che, ricordo, tiene dentro sia la componente monumentale architettonica, sia la componente ambientale paesaggistica, così come anche tutto il tema della sostenibilità e della vivibilità, legato alle barriere architettoniche”.

A rappresentare l'Azienda Lavori Pubblici, il Direttore Lucia Mazza e l'ingegnere Sara Mancini, che entrano nel dettaglio del progetto, dalla messa in sicurezza del pendio con opere di fondazione profonde fino al rivestimento della nuova scalinata con la stessa pietra, in continuità con il contesto esistente. Altra novità, l'intervento al Parco della Pasquella procederà in maniera autonoma e distinta rispetto alla ristrutturazione del Cinema Turismo con la realizzazione dell'Auditorium, dopo una revisione dell’impostazione economica del progetto - “inizialmente sottostimata”, rileva Ciacci - portando l'intervento complessivo a 6 milioni 800mila euro.

“C'è grande soddisfazione rispetto ad un progetto, quello dell'Auditorium - prosegue Ciacci - che era in una fase certamente preliminare e che oggi invece vede la ripartenza in una fase esecutiva. Questo, grazie ad una delibera del Congresso di Stato che ci ha consentito di poter dire che il Parco della Pasquella, con un approccio conservativo, verrà ed è stato assegnato all'Azienda dei Lavori Pubblici, perché il nostro territorio merita la riapertura in tempi brevi di queste aree verdi. Invece l'edificio, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e con il rilancio dell'Auditorium avrà un suo percorso, che passerà ad una fase esecutiva ed operativa”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Territorio, Matteo Ciacci

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