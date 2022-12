Scarse tutele ai soggiornanti: il Comites incontra Azione-Italia Viva “Sono sempre di più le segnalazioni – dice il Presidente del Comites, Alessandro Amadei – per l'assenza di tutele e costi da sostenere, guardando in particolare alla sanità”.

Sullo sfondo resta sempre il tema caro al Comites, quello della cittadinanza, per l'eliminazione dell'obbligo di rinuncia a quella di origine in caso di naturalizzazione, ma nuove istanze arricchiscono il confronto fra il Comitato degli Italiani all'Estero e il Comitato sammarinese Azione-Italia Viva (con Marcella Michelotti per Azione e Adalmiro Bartolini per Italia Viva).

Si guarda ai soggiornanti in territorio, in particolare ai possessori di permesso per ricongiungimento familiare o per convivenza more uxorio, sul fronte delle tutele per una situazione che è stata definita precaria: “Sono sempre di più le segnalazioni – dice il Presidente del Comites, Alessandro Amadei – per l'assenza di tutele e costi da sostenere, guardando in particolare alla sanità”.

Un incontro allo scopo di sensibilizzare anche la controparte italiana al problema, auspicando una soluzione, partendo anche da un'altra riflessione: “Una normativa più aperta – rileva Amadei – sul tema della residenza, porterebbe solo vantaggi al Paese e al sistema, che non si autosostiene più, allargando il numero sia di contribuenti sia di consumatori in Repubblica”. In accordo con i rappresentanti di Azione-Italia Viva, l'impegno verso iniziative congiunte di promozione del dialogo fra istituzioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: