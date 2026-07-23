TERRITORIO - FINANZE - GIUNTA Scatta il piano Montegiardino: via libera all'intervento strategico con investimenti programmati in tre anni Nuovo parcheggio, edificio polifunzionale con ambulatorio e poste. E un campo polifunzionale adiacente alla scuola

Un nuovo parcheggio pubblico che verrà ricavato dalla vasta area verde sottostante la piazza principale del Castello, a cui si aggiungono una sala ricreativa, un ambulatorio più moderno e un nuovo ufficio postale che sorgeranno al posto dell'edificio pericolante esistente, una volta demolito e ricostruito. Via libera dalle Segreterie di Stato al Territorio e alle Finanze all'intervento strategico per Montegiardino, frutto di un percorso condiviso con la Giunta di Castello.

Bozza di delibera già pronta: la prossima settimana verranno stanziate le risorse, spalmate in tre anni - dal 2027 al 2029 -, con lavori in sequenza secondo una logica di programmazione, per un totale di oltre 2 milioni di euro.

Aumenta così la qualità dei servizi, si libera la piazza dai posti auto e la comunità si riappropria degli spazi di aggregazione, invocati da anni. A ciò si aggiunge la realizzazione del nuovo campo polifunzionale adiacente alla scuola, destinato alle attività sportive e alla socialità. "Questo si inserisce in un programma veramente molto concreto - sottolinea Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente - che vede il pubblico investire sulle opere delle Giunte di Castello. Noi abbiamo puntato tanto sulle piccole opere che però, come in questo caso, sono grandi iniziative e programmando, quindi senza sperperare risorse, avendo ben chiari gli obiettivi, in questo caso 27, 28, 29, piazziamo tre stanziamenti che danno una grande risposta alla Giunta, che in questo caso è stata veramente, come in tanti altri casi, le Giunte di Castello sono di grande supporto e ci pungono positivamente a migliorare il nostro paese".

Gioco di squadra per un risultato garantito e compatibile con le esigenze dei cittadini. Sullo sfondo, la scelta del Governo, ragionata con la Giunta, di non esercitare il diritto di prelazione su Villa Filippi. "Il fatto che il Governo ha scelto di non esercitare l'opzione di acquisto su Villa Filippi - spiega Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio - e quindi è stata lasciata nella trattativa privata, ha fatto sì che si è intensificato un confronto con la Giunta di Montegiardino per cercare di trovare delle soluzioni a richieste che loro avevano avanzato da molto tempo riguardo a una migliore vivibilità del loro Castello. Quindi abbiamo individuato opere strategiche, strategiche per il Castello e insieme con il mio collega al Territorio abbiamo cercato di pianificare al meglio quelle che sono interventi realizzabili in modo di poter mettere nelle condizioni il Castello di avere delle nuove infrastrutture nel minore tempo possibile".

Opere che sono in testa alle aspettative dei residenti – conferma il Capitano Giacomo Rinaldi – il Castello più piccolo della Repubblica è vivo, andavano date delle risposte”. "Finalmente - rimarca Rinaldi - la comunità di Montegiardino, che pur tra le difficoltà è aumentata negli anni, ha visto attrarre bambini, famiglie, giovani che vogliono venire a vivere in questo affascinante Castello della Repubblica di San Marino, noi cercheremo con questa attività di dargli le risposte e quei servizi che da troppo tempo vengono reclamati".

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente; Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino

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