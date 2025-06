Scintille tra Repubblica Futura e Pedini Amati

Repubblica Futura di nuovo all'attacco del Segretario di Stato Federico Pedini Amati per aver partecipato, pur ricoprendo un incarico di Governo, a un bando pubblico per un posto da guardia ecologica. Una scelta ritenuta inopportuna da parte del partito di opposizione. Pedini Amati – che poi è stato difeso da colleghi di Governo e maggioranza - ha replicato definendo la partecipazione 'legittima” e sottolineando come metà dei consiglieri di RF abbia un posto pubblico.

Lo scontro ha raggiunto il culmine quando il capogruppo di RF, Nicola Renzi, ha accusato Pedini Amati di “trattare il Paese come un bancomat”. Pronta la controreplica del Segretario al Turismo, che ha ricordato come fu il Governo di Adesso.Sm – sostenuto da Repubblica Futura – a “trattare il Paese come un bancomat, a favore di figure come Confuorti e la Banca Cis”. Critiche al Governo sono giunte anche da Domani Motus Liberi, per l’assenza nella possibile cessione della maggioranza di Banca di San Marino a un investitore esterno. Secondo Iro Belluzzi, di Libera, l’operazione dovrebbe perfezionarsi solo dopo la firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Rete ha lamentato l’assenza in aula del Segretario alle Finanze, Marco Gatti, dopo un fatto importante come l’archiviazione del caso Varano. RF, in relazione alla vicenda intanto ha depositato un ordine del giorno per impegnare il Governo a recuperare tutto il possibile.

Trasversali gli appelli a fare squadra e a restituire dignità a chi, oggi riconosciuto innocente, ha dovuto affrontare un lungo calvario giudiziario e ha subito anche limitazioni della libertà personale. In questo contesto il capogruppo del Pdcs, Massimo Andrea Ugolini, ha condiviso la proposta di Gerardo Giovagnoli del Psd di prevedere un dibattito specifico in Consiglio o in commissione alla luce dell’archiviazione del caso Varano. Ampio spazio anche alla bozza di riforma dell’IGR, criticata dalle opposizioni per il presunto impatto negativo sulle fasce più deboli.

Ugolini ha respinto tale interpretazione, chiarendo che i circa 20 milioni di euro di maggior gettito previsti serviranno ad avviare un percorso di riduzione del debito pubblico, ipotizzando anche un contestuale efficientamento della spesa. Repubblica Futura ha infine criticato la mancanza di un modello per la riorganizzazione dei plessi scolastici alla luce della crisi demografica in corso sottolineando l’importanza di tutelare anche i castelli più piccoli, Dal Segretario di Stato Rossano Fabbri pubblico elogio agli atleti e alla delegazione sammarinese per i risultati ottenuti ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. Michela Pelliccioni di Domani Motus Liberi ha sollecitato un maggior sostegno pubblico alla Federazione Sport Speciali.