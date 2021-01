Sciolta Sinistra Socialista Democratica: da Area Democratica analisi su passato e futuro "Oggi è arrivato il momento di costruire un’alternativa credibile"

Il 30 dicembre 2020 Sinistra Socialista Democratica ha celebrato la sua Assemblea di scioglimento. Ne dà notizia oggi con una nota Area Democratica, che ha definito "surreale il clima nel quale si è conclusa un’esperienza politica, che aveva visto la sinistra sammarinese riunirsi sotto la stessa bandiera".

Area Democratica, sottolinea soprattutto l’assenza di qualsivoglia tentativo di trovare un canale di dialogo, l’ennesima conferma - scrivono - di un’organizzazione che è stata svuotata di discussione e il confronto. Area Democratica ripercorre quanto accaduto durante l'ultimo tratto della scorsa legislatura lamentando che certe scelte sono state prese "fuori dagli organismi di partito, lasciando carta bianca al peggior governo che la storia recente ricordi". È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità e pertanto deve essere chiarito a futura memoria, che chi ha tacitamente permesso e avallato l’attuale schema politico, non siamo noi di Area Democratica.

Il 2020 si è concluso con la fine di Sinistra Socialista Democratica e sono state intraprese due strade diverse - concludono. Come Area Democratica siamo consapevoli che a volte serve fare un passo indietro per farne due in avanti. Oggi è arrivato il momento di costruire un’alternativa credibile.



