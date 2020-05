Scomparsa Terenzi: sospesa la seduta del Consiglio Grande e Generale Quattro volte Capitano Reggente, consigliere Pdcs per 10 legislature, Presidente Unas per 33 anni e grande amico della Repubblica Popolare Cinese

La notizia della scomparsa di Gian Franco Terenzi ha gettato nello sconforto il mondo della politica sammarinese. Annullata la seduta del Consiglio Grande e Generale prevista nel pomeriggio. Terenzi è stato un consigliere della Repubblica dal 1978 per 10 legislature, con la sola eccezione della penultima. Era tornato in Consiglio, nelle fila del Pdcs, dopo le ultime elezioni e anche ieri è intervenuto in aula. E' stato per ben quattro volte Capitano Reggente.





