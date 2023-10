Scontro in NPR: il Psd non riconosce il nuovo capogruppo e lancia la Conferenza Programmatica Alleanza Riformista, intanto, prepara il primo Congresso: convocata per sabato l'assemblea degli aderenti

La relazione con l’UE sarà al centro della Conferenza Programmatica decisa dalla Direzione del Psd entro fine anno. Tema ritenuto cruciale per determinare le future alleanze. Sarà crocevia di idee – annuncia il partito – e vedrà la presenza di esperti, rappresentanti della società e cittadini.

All'attenzione anche i rapporti con Alleanza Riformista: la Direzione non riconosce la legittimità politica del nuovo presidente del gruppo consiliare, imposto in violazione – scrive - dei patti siglati, e comunica che si asterrà da tutte le future riunioni di NpR limitando lo scambio di informazioni al minimo necessario.

Manifesta solidarietà e vicinanza a Matteo Rossi, che rimane il riferimento del PSD in Consiglio.

In merito all'aggregazione socialista, pur riconoscendo l'importanza del progetto e confermando la propria disponibilità al dialogo, il Psd non intende accettare diktat o condizioni imposte unilateralmente. Le future alleanze – sottolinea - saranno basate sulle convergenze programmatiche. Si dice inoltre pronto ad affrontare autonomamente la prossima legislatura. Eventuali accordi elettorali di lista e di coalizione – conclude - saranno valutati esclusivamente in base al valore e alla coerenza del progetto politico.

Intanto AR si avvia a celebrare il suo primo Congresso. Passaggio intermedio sarà l’assemblea degli aderenti convocata sabato, con l'elaborazione di una piattaforma politica-programmatica. “Giornata di lavoro e di confronto – scrive - aperta a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per la costruzione della nuova casa delle forze liberal-democratiche, socialiste e riformiste”.

