Scontro in Ufficio di Presidenza: secondo Repubblica Futura la DC ha assunto un "atteggiamento da zerbino" nei confronti di Roberto Ciavatta

Intervenendo in merito a quanto avvenuto venerdì in Ufficio di Presidenza, Repubblica Futura considera le scuse di Ciavatta, “in realtà un attacco impudente, che dà la misura – si legge in un comunicato - della pericolosità del soggetto”. Non manca poi una dura stoccata alle opposizioni e, in particolare, alla Democrazia Cristiana; che secondo RF avrebbe assunto un “atteggiamento da zerbino nei confronti di Ciavatta”. “Possibile che la DC – ci si chiede nella nota – coltivi l'obiettivo di diventare inutile concubina di RETE, invece di censurare con forza comportamenti violenti ed indegni della propria tradizione?”.