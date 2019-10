Scontro sul piano regolatore: botta e risposta tra ex consiglieri di minoranza e Segretario Michelotti

Scontro politico sul nuovo piano regolatore generale dello studio Boeri. I consiglieri e membri della Commissione territorio nell'ultima legislatura Stefano Canti, Alessandro Mancini e Sandra Giardi, accusano il segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti, di non aver rispettato le procedure non avendo condiviso il piano con gli "organi istituzionalmente preposti": la stessa Commissione, insieme al Comitato tecnico scientifico. Pertanto, scrivono, gli elaborati che saranno presentati ai cittadini domani non possono essere considerati "ufficiali". Canti, Mancini e Giardi parlano del tentativo di Michelotti di "dare ad intendere, prima delle elezioni, che qualcosa di concreto ha fatto". Ma il Segretario non ci sta e puntualizza che la Commissione entra in gioco solo successivamente, tra la prima e la seconda lettura del testo. Michelotti sostiene di aver pianificato una serie di confronti sul prg ma che la crisi politica ha bloccato tutto. Il piano è finito, dice, e sarà trattato dal prossimo Segretario. Michelotti risponde a quella che definisce una "denigrazione continua", specifica che non si ricandiderà e dice di voler presentare il progetto per dare il giusto riconoscimento a chi ha lavorato per la sua realizzazione.