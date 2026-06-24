Scontro sul regolamento e Venturini alla Sanità slitta a luglio

L'obiettivo dichiarato del progetto di legge di modifica del regolamento consiliare, firmato da tutta la maggioranza, è l'efficientamento dei lavori per favorire la qualità della produzione legislativa, mentre per l'opposizione si tratta di un bavaglio che va a limitare le sue prerogative.

In apertura di seduta Rf ha sollevato una questione preliminare di legittimità, chiedendo il ritiro del pdl poiché – come precisato dal consigliere Andrea Menicucci – non si può modificare una legge qualificata, con una legge di tipo ordinario. La Reggenza, dopo un ufficio di presidenza 'ad horas', ha informato l'aula che vigilerà sul rispetto delle procedure, anche nell'eventuale fase di promulgazione.

Il pdl è articolato in alcune direttrici principali. L'attribuzione della funzione redigente alle commissioni consiliari permanenti, il contenimento dei tempi di 'parola', nuovi strumenti per una gestione più ordinata dei lavori. Si introducono modifiche anche all’Ufficio di Segreteria, che sarà integrato con i dirigenti della Segreteria Istituzionale e della Ragioneria dello Stato. All’organismo verrà attribuito il potere-dovere di esprimersi preventivamente sulla legittimità e sull’ammissibilità degli emendamenti.

Da parte dell'opposizione lamentata l'assenza di un reale confronto preliminare sull'argomento, prima dell'approdo in Consiglio, mentre dai banchi della maggioranza è stata ribadita la necessità di intervenire per favorire l'efficientamento dei lavori, anche se diversi consiglieri – Riccardi e Zanotti di Libera; Crescentini del Psd; Bugli del Pdcs, per citarne alcuni – hanno auspicato un maggiore confronto con le opposizioni, perché le regole del gioco devono essere condivise e scritte insieme. Respinta da diversi consiglieri di maggioranza, l'affermazione di Emanuele Santi di Rete, secondo il quale 'prenderebbero ordini da fuori'.

Annullata, l'ultima seduta della sessione di Giugno, originariamente convocata per questa sera. Slitta dunque a luglio la nomina del Segretario di Stato alla Sanità, a cui il Pdcs ha designato Giancarlo Venturini. Designazione su cui l'opposizione ha espresso forti perplessità, non ritenendo trascorsi i 10 anni di stop previsti dal suo ultimo incarico in Congresso, requisito necessario per l'assunzione della guida della Segreteria di Stato.







