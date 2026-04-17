CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Scontro sulla commissione d'inchiesta: salta la procedura d'urgenza Tentata scalata a Bsm e Piano Parallelo: bagarre in aula. L'opposizione attacca il Segretario Canti che ha dichiarato verosimile la chiusura indagini entro maggio. Maggioranza disponibile a ragionare sui tempi ma non cede sulla composizione paritetica

Servivano 39 voti per la procedura d’urgenza in una sola lettura, ma la maggioranza oggi non li aveva — a causa dell’assenza di alcuni consiglieri in trasferta istituzionale — e la minoranza ha deciso di non metterli a disposizione, dal momento che non sono state accolte le sue proposte, in particolare quella relativa a una composizione paritetica della commissione d’inchiesta sulla tentata scalata a Bsm e il cosiddetto “piano parallelo”. L’esame del comma sull’istituzione dell’organismo — su cui erano iscritti tre progetti di legge, uno della maggioranza, uno dell’opposizione e uno di Ar — si è quindi svolto con la procedura ordinaria, che prevede una seconda lettura.

Nel corso del dibattito — a tratti molto acceso, tanto da costringere la Reggenza a intervenire più volte per richiamare al rispetto, arrivando anche a prospettare la sospensione dei lavori — il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti ha espresso vicinanza ai magistrati, impegnati “giorno e notte” nell’inchiesta, aggiungendo che “siamo prossimi alla conclusione delle indagini, verosimilmente entro fine maggio”. Una dichiarazione che ha scatenato le proteste dei gruppi di minoranza secondo i quali, se il Segretario dispone di tali informazioni, si configurerebbe una indebita confusione tra poteri dello Stato, in contrasto con il principio di separazione.

“Una rivelazione del genere delegittima l’inchiesta e il tribunale”, ha affermato Matteo Zeppa di Rete che ha preannunciato voto contrario all'istituzione della commissione d'inchiesta (anche al pdl di opposizione che egli stesso ha firmato, ndr), ritenendo che non ci siano i necessari requisiti morali nella classe politica. Di segno opposto la posizione del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, che ha invece rivendicato come doveroso, per il titolare della Giustizia, essere informato, soprattutto di fronte a ipotesi di reato che riguardano l’ordine costituzionale. In aula si sono così contrapposte due narrazioni. Per l'opposizione, che vorrebbe pubbliche le riunioni dell'organismo - la maggioranza non è disponibile alla composizione paritetica della commissione, poiché ne vuole pilotare i lavori, visto che nella vicenda “sono coinvolte persone e profili vicini in particolare alla Dc”.

Veemente la replica del leader della Dc, Gian Carlo Venturini: “Su quella vicenda è documentata agli atti, desecretati, la mia posizione — contraria — come segretario del partito: ma di cosa state parlando?”. Venturini ha ribadito la volontà di fare piena chiarezza, senza sovrapposizioni con il lavoro della magistratura. In replica, Canti ha precisato che il riferimento ai tempi di chiusura delle indagini deriva dalla conoscenza degli atti ormai non coperti da segreto, respingendo le accuse e parlando di una strumentalizzazione politica, in una fase in cui — ha sottolineato — il Paese dovrebbe invece mostrarsi compatto di fronte a un attacco al proprio sistema.

Nelle dichiarazioni di voto, l’opposizione ha ribadito la convinzione che la maggioranza non abbia reale intenzione di istituire la commissione d’inchiesta, mentre Ar e i gruppi di maggioranza hanno auspicato una convergenza su un testo unico, ma senza diktat dell'opposizione. Aperture sono arrivate su tempistiche e regime delle incompatibilità. Fermo, invece, il no alla composizione paritetica, considerata un punto non negoziabile.

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