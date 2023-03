CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Scuola: bocciata istanza sul consenso informato, approvato odg Il Segretario Belluzzi aveva espresso parere contrario ricordando tuttavia che il dialogo tra famiglie e scuola è l'asse portante del sistema educativo e scolastico.

Il Consiglio Grande e Generale, con 3 favorevoli, 23 contrari e 10 astenuti ha respinto l'Istanza d'Arengo presentata dall'Associazione “Uno di Noi” affinché sia introdotto il preventivo consenso informato dei genitori degli alunni e studenti che partecipano ad attività curriculari ed extra-curriculari previste dai vari istituti scolastici.

Il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi aveva espresso parere contrario ricordando tuttavia che il dialogo tra famiglie e scuola è l'asse portante del sistema educativo e scolastico. Ha inoltre ricordato che, per esempio, l'esonero dall'educazione all'affettività e alla sessualità è una facoltà già prevista.

Dopo l'Istanza è stato approvato con 28 favorevoli e 12 contrari un ordine del giorno firmato da consiglieri di Npr, Pdcs e Domani Motus Liberi, per sottolineare che la scuola deve continuare a far sì che la programmazione delle attività didattiche ed educative curricolari sia disposta secondo la legge vigente e le attività extracurriculari abbiano carattere volontario. In questo caso il Segretario di Stato Belluzzi ha espresso parere favorevole.

L'aula ha poi respinto, con 26 contrari, due favorevoli e 1 astenuto, l'istanza per riservare la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche ai possessori della sola cittadinanza sammarinese, escludendo quindi coloro che hanno doppia cittadinanza o più cittadinanze. Bocciata, con 28 contrari e due astenuti, anche l'istanza Affinché sia previsto il Certificato Casellario Europeo al fine di partecipare alle cerimonie istituzionali e alle sedute del Consiglio Grande e Generale. Respinta anche l'Istanza sull'autonomia gestionale dell'Ufficio del turismo con 22 no e 7 sì.

