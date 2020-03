Scuola e Coronavirus, gruppo donne RF: "trasformare emergenza in opportunità"

In merito alla situazione scolastica che si è creata con l'emergenza Coronavirus, il gruppo donne BRAVE di RF si dice certo che la scuola sammarinese, unitamente a tutta la comunità, saprà trasformare questa circostanza eccezionale in opportunità, affinché la situazione attuale non paralizzi l'attività didattica e la vita emotiva di ragazzi e famiglie. “La scuola sammarinese, con i suoi operatori, è in prima linea nell'affrontare questa urgenza” si legge nella nota, che confida nell'opportunità di potenziare l'educazione ad un utilizzo responsabile e consapevole degli strumenti tecnologici coerentemente ad una regolamentazione necessaria dell'utilizzo degli smartphone da parte dei ragazzi.



