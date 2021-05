Scuola formazione politica, GDC: “Obiettivo: trasmettere entusiasmo e consapevolezza” Bilancio sui 4 appuntamenti sull'Europa, verso l'appuntamento del 7 maggio con dell'inaugurazione della mostra sui Padri Fondatori dell'Europa, promossa dalle Segreterie alla Cultura e agli Esteri in collaborazione con i Giovani DC

4 puntate, 4 approfondimenti sulla realtà democratico-cristiana – la storia, l'idea, l'attualità, il futuro – insieme a Lorenzo Bugli, Pasquale Valentini, Massimiliano Vandi, Markus Krienke, e la collaborazione di Nino Galetti della Fondazione Adenauer. Un obiettivo: trasmettere a chi vuole fare politica due ingredienti fondamentali: la consapevolezza e l'entusiasmo.

Filo conduttore del ciclo: l'Europa, con ospiti d'eccezione del panorama politico europeo, nell'orbita del PPE, per rispondere alla domanda sul perché “non sia scontato fare parte di un partito democratico-cristiano – dice Markus Krienke – ma nemmeno frutto del caso, poiché i valori che ci uniscono non sono superati, anzi, sono una guida per una politica che sia espressione di cultura, di efficacia, di lungimiranza e da qui deriva il contributo che sapranno dare a una nuova Europa”.

Soddisfatto il Presidente Lorenzo Bugli per la voglia di partecipazione e desiderio di formazione che anima i giovani, guardando alla prossima mostra su “I padri fondatori dell'Europa” quale “momento cruciale - dice - per conoscere le radici della cultura europea e capire le dinamiche che reggono i negoziati per l'accordo di associazione della Repubblica”.

