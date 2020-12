COMMISSIONE INTERNI Scuola: impegno a valutare insieme le ipotesi per la ripresa All'esame dei Commissari anche la legge contro il revenge porn: testo condiviso approvato all'unanimità

In Commissione Interni focus sulla scuola. Il comma per la salvaguardia del diritto all'istruzione nell'emergenza sanitaria viene anticipato: riferiscono i Segretari all'Istruzione Belluzzi, alla Sanità Ciavatta e alla Famiglia Ugolini. San Marino, diversamente dall'Italia, ha garantito lezioni in presenza fin da settembre. Poi, un paio di settimane fa, il decreto per la didattica a distanza. Decisione che ha colto di sorpresa le superiori che, fino a quel momento, avevano gestito bene la seconda ondata, garantendo un ambiente sicuro. I Segretari spiegano le ragioni della scelta: non determinata dai contagi nell'istituto ma frutto di un giudizio complessivo sulla base delle criticità in ospedale. Per evitare che la situazione in terapia intensiva si aggravasse, bisognava ridurre gli assembramenti: da qui la dad alle superiori, per i numeri che muove tra studenti e personale. Nessun giudizio negativo – è stato ribadito - su quanto fatto dalla scuola. Sarebbe stato peggio chiudere elementari ed infanzia per le conseguenze su famiglie e soprattutto per il coinvolgimento dei nonni. Le statistiche documentano infatti che in questa fase, grazie alla didattica in presenza nelle elementari ed infanzia, è diminuita l'incidenza del virus sulle persone anziane.

Rimane la questione del metodo su cui, però, la Commissione non si dilunga. Si lascia, invece, con un impegno per il futuro: valutare insieme come avverrà la ripresa delle lezioni. Il decreto scade infatti il 23 dicembre, poi ci saranno le vacanze di Natale. Difficile, ad oggi, fare previsioni sull'andamento dei contagi, ma considerando anche l'influenza stagionale ci si aspetta un gennaio e febbraio ancora critici. Sul tavolo della Segreteria diverse ipotesi per garantire il più possibile l'attività in presenza: alternanza, differimento degli orari, attenzione ai trasporti.

Dal Presidente Pasquale Valentini la disponibilità ad un incontro prima del 7 gennaio per valutare l'andamento della situazione e ragionare sulla ripresa. Con una raccomandazione: procedere con il massimo coinvolgimento di tutte le componenti, docenti, studenti, famiglie, “che vanno resi consapevoli delle scelte, non messi di fronte a decisioni prese”– spiega Valentini, che apprezza la discussione pacata e plaude ad una Commissione “che ha sempre lavorato – dice - con toni e modalità molto costruttive”. Ne è testimonianza l'ultimo comma, l'esame in sede referente della legge contro il revenge porn. L'adesione di tutte le forze politiche nella prima lettura in Consiglio si consolida in Commissione: proponenti ed opposizione lavorano in armonia sugli emendamenti presentati, arrivando ad un testo condiviso approvato all'unanimità.

