CONGRESSO DI STATO Scuola, Lonfernini: “Accorpamenti in vista. Entro il 28 febbraio la relazione del gruppo di lavoro" Focus del Governo su dati economici e progetti energetici

“149 nati nel 2024 sono un numero troppo esiguo per l'equilibrio futuro del nostro sistema scolastico”. Il Segretario di Stato all'Istruzione si sofferma su uno dei dossier più delicati, quello legato all'inverno demografico. Primo passaggio: “entro il 28 febbraio il gruppo di lavoro preposto – fa sapere Teodoro Lonfernini - dovrà presentare una relazione sulla riorganizzazione dei 38 plessi scolastici e le classi loro assegnate”. In buona sostanza si parla di accorpamenti in funzione dei numeri, ipotizzando il recupero dei plessi non utilizzati destinandoli ad altre attività ma pur sempre legate al mondo della scuola. Oggi, rispetto al passato, si ragiona in prospettiva anche sulla possibilità di ampliare l'accoglienza di studenti dal circondario.

Temi economici all'attenzione del Segretario di Stato al Lavoro. Tutti in crescita i dati di riferimento: dal comparto finanziario, con un costante recupero della liquidità, sintomo di fiducia ritrovata da parte di cittadini e aziende – osserva Alessandro Bevitori –, fino all'occupazione con l'assunzione record di dipendenti e la disoccupazione ai minimi storici. In cantiere poi progetti in ambito energetico. "Abbiamo inserito tra i principali obiettivi quello di migliorare l'approvvigionamento energetico in generale della Repubblica, quindi - elenca Bevitori - a partire sicuramente da quello che riguarda l'energia elettrica, sicuramente con un occhio alla green economy, a quello che sono tutti i progetti di sviluppo che possono anche creare anche economia ed economia pulita per l'ambiente. Dall'altra parte c'è anche la questione idrica, sicuramente che è annosa, che ci porta costantemente a intraprendere anche misure con ordinanze di restrizione che devono essere superate a fronte di una migliore gestione delle acque territoriali e poi anche tramite accordi con player del settore. In ultimo c'è anche l'aspetto che riguarda il gas e questo anche appunto con la Segreteria degli Esteri, sono i contatti internazionali per avere il miglior approvvigionamento alle migliori condizioni".

Adottata intanto la delibera che indica i nuovi membri dell'Autorità per l'energia, che poi saranno nominati dal Consiglio. “Uno dei suoi primi compiti sarà quello di valutare un intervento per calmierare gli aumenti sul gas. Si procederà con decreto e non nella legge sviluppo – anticipa Bevitori - sarà cura del Governo garantire la competitività delle aziende”.

Nel video l'intervista ad Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per i Rapporti con l'AASS.

