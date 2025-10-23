Scuola: riorganizzazione plessi, reclutamento personale e calendario al centro della relazione del SdS Lofernini

Il Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini

Riorganizzazione e revisione plessi scolastici, reclutamento personale docente, revisione calendario scolastico: il Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini analizza in Commissione Interni i principali aspetti da affrontare nel panorama scolastico sammarinese.

Per l'anno scolastico 2026 – 2027 la prima decisione da dover prendere, afferma Lonfernini, riguarda la chiusura delle scuole dell'infanzia di Dogana e Chiesanuova in quanto poco utilizzate e non adeguate. A Chiesanuova urgenza anche per le elementari: “Il prossimo anno scolastico uscirà la classe più numerosa da 19 bambini – riporta Lonfernini - e ne entreranno potenzialmente nove, formando una scuola elementare che in totale sarà di soli 26 bambini”.

Il secondo punto riguarda il progetto di revisione degli assetti scolastici con interventi mirati per i vari ordini. Si parte da nido e infanzia con l’aggiornamento dei criteri di frequenza e la creazione di scuole 0-6 anni nei castelli periferici; per le elementari l’uniformazione di buone pratiche come la terza ora di ginnastica e i progetti interclasse; alle medie l'avvio sperimentale della settimana corta, mentre per le superiori e i centri di formazione professionale prevista una “revisione dei licei” per “contrastare il decremento demografico e aumentare le iscrizioni”.

Rimarcata da Lonfernini la volontà di ampliare l'offerta formativa dell'ITI e affrontata anche la questione reclutamento personale docente: il nuovo fabbisogno, elaborato con la Funzione Pubblica, spiega Lonfernini, mostra una “diminuzione del numero degli insegnanti” dovuta al calo demografico. Per questo, si intende introdurre un sistema di assunzione “che preveda l’entrata in ruolo esclusivamente su fabbisogno e che valorizzi esperienza e competenze attitudinali”. Riflessione anche sulla revisione del calendario scolastico con la possibilità di non prolungare le lezioni oltre il 30 giugno.

Dai commissari di opposizione accuse al governo di aver cambiato impostazione rispetto a quanto condiviso in primavera: “Non si possono fare solo ragionamenti ragionieristici” afferma Enrico Carattoni, Repubblica Futura. Carlotta Andruccioli, Domani Motus Liberi, ritiene che sarebbe stato importante che questo riferimento fosse stato fatto prima dell'inizio dell'anno scolastico. Emanuele Santi, Rete, ricorda ce il nostro sistema scolastico è stato pensato negli anni '60 quando a San Marino nascevano circa 600 bambini all'anno, oggi la situazione è cambiata radicalmente. Maria Katia Savoretti, Repubblica Futura, si dice perplessa per alcune differenze rispetto alla precedente relazione e critica il metodo di comunicazione del Governo.

Dalla maggioranza Barbara Bollini, PDCS, ritiene che ci siano scelte che bisogna prendere non per nostra volontà ma perché il sistema le impone. Giulia Muratori, Libera, accoglie con favore la nuova impostazione definita all'avanguardia e coraggiosa. Marco Mularoni, PDCS, riconosce la difficoltà di mantenere piccoli plessi, pur ribadendo il proprio sostegno al principio che ogni castello debba avere un presidio scolastico. Maria Donatella Merlini, PSD, giudica positivamente l’introduzione di “attività extrascolastiche”, utili a favorire “un’occupazione del tempo in maniera socializzante”.







