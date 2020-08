Scuola: Segreteria Istruzione, “non sarà una partenza al buio" Si riprenderà ufficialmente, dopo il lungo lockdown, il 31 agosto, con il ritorno in servizio degli insegnanti. In Congresso di Stato anche il tema Giustizia

Congresso di Stato al lavoro in vista della sessione consiliare che si apre domani e che vedrà l'aula discutere di Giustizia in seduta segreta. A seguire, nello stesso comma, le dimissioni del Consigliere di NpR, Iro Belluzzi, dalla Commissione Giustizia. In mattinata i Segretari di Stato Ugolini e Beccari hanno approfondito, con i colleghi di Governo, la risposta del Consiglio d'Europa all'integrazione di fascicolo inviata a Strasburgo dall'Esecutivo. Sul tavolo del Congresso anche la scuola, con il riferimento settimanale del Segretario Andrea Belluzzi.

Un comunicato stampa annuncia che si riprenderà ufficialmente, dopo il lungo lockdown, il 31 agosto, con il ritorno in servizio degli insegnanti. Mentre alunni e studenti torneranno in aula il lunedì successivo, con lezioni in presenza. Non sarà – si precisa – una “partenza al buio”, già da giugno, infatti, erano state riaperte le Scuole dell'Infanzia; mentre a luglio Asili Nido e Centri Estivi. E questo in collaborazione con le autorità sanitarie, adottando modelli “costantemente perfezionati”, “per arrivare a quelli che caratterizzeranno la ripresa di tutti gli ordini e gradi”. Durante i mesi estivi, si sottolinea, è stato verificato lo stato delle aule e la loro rispondenza ai criteri di distanziamento; con la realizzazione concreta degli interventi edilizi necessari. Il tutto in modo sinergico fra Segreterie di Stato all'Istruzione, al Territorio e alla Sanità. Avviati, al contempo, percorsi di formazione per il personale scolastico, per garantire il rispetto di tutte le norme di prevenzione. Avviata anche l'elaborazione di eventuali piani d'emergenza, in conseguenza dell'evoluzione della situazione sanitaria. Presentato, infine, in Congresso, dal Segretario Belluzzi, il piano di comunicazione per informare le famiglie e il personale docente e non docente.

