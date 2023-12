Scuola, sport e salute: firmato l'accordo quadro tra Cons ed Esecutivo “Studenti e sport a scuola, per il benessere delle future generazioni”: insieme Comitato Olimpico Nazionale e Segreterie Istruzione, Sport e Sanità

Ben tre Segreterie di Stato insieme al Comitato Olimpico Nazionale. Una sinergia di per sé simbolica, nel sottendere quanto lo sport riesca a coprire più dimensioni nella formazione dei giovani.

“Riguarda l'intera nostra comunità sportiva – dice il Segretario allo Sport – Teodoro Lonfernini - con il coinvolgimento, in questo caso attraverso il Comitato Olimpico, delle tre Segreterie di Stato. Quindi, non è solo sport, è benessere, è istruzione, è cultura. Sappiamo quanto la comunità intera del nostro sport Sammarinese sia così coinvolgente”.

Proprio da qui gli obiettivi di “Studenti e sport a scuola”, allargandone il valore per la crescita dei ragazzi.

“Esiste già un luogo, che è il tavolo scuola-salute, nel quale abbiamo sempre aperto la porta al comitato Olimpico. Però – dice il Segretario alla Istruzione, Andrea Belluzzi - mancava un documento ufficiale, una piattaforma sulla quale appunto si istituzionalizzasse il rapporto tra scuola, sport e salute”.

“Questo accordo – dettaglia il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni - promuove l'attività motoria, la prevenzione. Promuove i corretti stili di vita e l'alimentazione sana. Queste sono le basi per la tutela della salute dei nostri giovani. Soprattutto, apriremo campagne di sensibilizzazione verso le giovani generazioni”.

Soddisfazione dal Cons per un traguardo mirato da tempo e un testo elaborato in una forte sinergia tra gli staff delle Segreterie, le Federazioni Sportive. “E' un progetto che ho portato avanti fin dagli albori della mia presidenza – ricorda il Presidente del CONS, Gian Primo Giardi - ci tenevo tanto. Credo che sia una grande soddisfazione personale, ma anche per tutto il movimento sportivo, che vede sancita l'importanza della pratica sportiva, dell'attività motoria nell'ambito scolastico, per favorire e promuovere i nostri giovani che devono crescere”.

L'accordo quadro funge da piattaforma che verrà implementata nel tempo: già oggi la sigla con il Dipartimento Istruzione di un protocollo d'intesa a tema “Progetto studente-atleta” per tutelare il diritto alla pratica sportiva agonistica di alto livello e il diritto allo studio, coniugando la carriera scolastica con quella sportiva: “vedrà riconosciuti agli studenti atleti dei diritti – specifica Belluzzi - e non delle concessioni”.

Nel video, le interviste al Segretario allo Sport, Teodoro Lonfernini; al Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni; al Segretario alla Istruzione, Andrea Belluzzi e al Presidente del Cons Gian Primo Giardi

