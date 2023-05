SdS Beccari a Cuba: siglato Memorandum sul rafforzamento delle relazioni

Il SdS agli Esteri Luca Beccari è a Cuba per il rafforzamento delle relazioni bilaterali esistenti tra i due Paesi da oltre 40 anni. Accompagnato dall’Ambasciatore Luca Brandi, è stato accolto dal Vice Ministro delle Relazioni Estere, Elio E. Rodrìguez Perdomo. Nel bilaterale sono stati affrontati gli ulteriori passi da compiere, mutualmente individuati, per intensificare ulteriormente le relazioni bilaterali.

L’agenda del Segretario di Stato è ricca di incontri istituzionali ad altissimo livello.

Giovedì, dopo aver depositato una corona di fiori al monumento dedicato all’eroe nazionale Josè Martì, Beccari si è intrattenuto a colloquio con il Ministro delle Relazioni Estere, Bruno Rodriguez Parrilla sui principali temi di politica estera, concordando proposte di collaborazione per un progressivo potenziamento dei rapporti.

Reiterata, da parte del Segretario di Stato Beccari, la posizione di contrarietà della Repubblica all’embargo contro Cuba, per la negativa incidenza sull’economia del Paese e in particolare sulla popolazione.

È stato inoltre siglato il Memorandum d’Intesa sul rafforzamento delle relazioni politiche, passo concreto volto a favorire in maniera sinergica i rapporti bilaterali, multilaterali e le intese in ambito economico, sanitario, turistico, culturale e sportivo, prevendendo nel contempo anche una più stretta intesa in ambito internazionale, a sostegno della pace e della sicurezza internazionale.