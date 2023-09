ROMA SdS Beccari e SdS Gatti incontrano vice Ministro Bignami su aeroporto 'Fellini'

I Segretari di Stato Luca Beccari e Marco Gatti sono a Roma per un incontro previsto nel pomeriggio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il Vice Ministro Galeazzo Bignami. Si tratta di un tavolo tecnico che avrà ad oggetto il progetto di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino ‘Federico Fellini’. I Responsabili di Esteri e Finanze sono accompagnati dal nostro Ambasciatore in Italia Daniela Rotondaro e dal Direttore dell’Autorità per l’Aviazione Civile, nonché due funzionari delle rispettive segreterie di Stato. L'incontro è finalizzato all'avvio di un tavolo tecnico, che avrà come priorità un confronto sulle opportunità di collaborazione dell'area aeroportuale e su come valorizzare gli accordi sottoscritti nell'ambito della internazionalità dello scalo di Miramare.

Obiettivo del tavolo misto, che avrà inizio con l'incontro romano, sarà capire se gli accordi firmati siano ancora attuali o se sia invece più opportuno addivenire a nuove intese, “Il tutto – aveva anticipato il Segretario agli Esteri Luca Beccari - in stretta collaborazione con le amministrazioni del Comune di Rimini e della Regione Emilia Romagna e con la società che gestisce lo scalo riminese”.



