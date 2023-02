SdS Beccari incontra Ministro Esteri Argentino. Concluso negoziato per accordo previdenziale

Sentiamo Luca Beccari

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, in Argentina per il XXXI° Incontro tra le Comunità dei Sammarinesi dell’Argentina e al XXV° Incontro tra i Giovani sammarinesi dell’Argentina, ha avuto un bilaterale con il Ministro degli Affari Esteri Santiago Andrés Cafiero. Volto al rafforzamento ulteriore delle relazioni, anche attraverso accordi tutt’ora in fase di negoziato. I due Ministri hanno confermato lo spirito di costante cooperazione attraverso la firma di un Comunicato Congiunto che riporta le progettualità sulle quali entrambi gli Stati concentrano il proprio impegno istituzionale.

“È stato sostanzialmente concluso il negoziato tecnico sull’Accordo di previdenza sociale – dice il Segretario Beccari – e verrà definito nei prossimi mesi l’Accordo in materia di riconoscimento dei titoli di studio. Poste altresì le basi per una futura intesa bilaterale che disciplini le opportunità di Vacanza-Lavoro nei due Stati”.

Nell'incontro tra istituzioni Sammarinesi e Argentine si è discusso anche delle future priorità in ambito economico e finanziario, valutando le intese per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali e per la promozione e protezione degli investimenti. Accordi che possano eliminare le limitazioni esistenti in termini lavorativi, fiscali e previdenziali per i cittadini delle Comunità. E a proposito di sammarinesi residenti all'estero, Luca Beccari, insieme al collega Marco Gatti, ha incontrato il Ministro dello Sviluppo territoriale e Habitat, Santiago Maggiotti, il primo Ministro argentino ad avere origini sammarinesi.