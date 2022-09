SdS Belluzzi all'Onu: "Istruzione al primo posto nell'agenda politica globale per recuperare le perdite di apprendimento"

A New York anche il Segretario Andrea Belluzzi per partecipare al Transforming Education Summit, accompagnato dall'Ambasciatore Damiano Beleffi, rappresentante permanente di San Marino all'ONU. Il vertice, voluto dal Segretario Guterres proprio in risposta alla crisi globale dell'istruzione, vuole elevarla al primo posto dell'Agenda politica globale, per recuperare le perdite di approfondimento e gettare i semi per trasformare l'istruzione in un mondo in rapido cambiamento. Per Belluzzi, occasione anche di incontri bilaterali: con Mauro Luiz Rabelo, Segretario per l'Istruzione di Base del Ministero per l'Educazione del Brasile, verso un accordo quadro di collaborazione e di interscambio studenti e docenti; e con Jystina Orlowska, Alto Rappresentante del Primo Ministro polacco, con un focus sui progetti legati alle competenze digitali per studenti e docenti.