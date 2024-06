ELEZIONI POLITICHE SdS Berti: qualche criticità nella notte nella ricezione dei dati. Al lavoro l'Ufficio Centrale Elettorale

Sentito nel corso del TG San Marino il Segretario di Stato agli Interni si è soffermato sulla notte “insonne” degli scrutini. Alcuni seggi – ricorda - avevano trasmesso dati scansionati in modo illeggibile, con tutte le conseguenze del caso. Non escluse alcune “incongruenze” sulle preferenze. Al vaglio dell'Ufficio Centrale Elettorale – oggi - tutti i verbali di chiusura dello scrutinio, affinché possa essere comunicato quanto prima il risultato ufficiale delle elezioni. Rispondendo ad una domanda Gian Nicola Berti si è quindi soffermato sui rumors di un presunto problema riguardante il superamento della soglia di sbarramento da parte di RETE, a seguito di problematiche di carattere formale che sarebbero state registrate in un seggio. “Dispiacerebbe” - ha osservato - se un partito venisse escluso “alla luce di alcune imperfezioni o comportamenti non corretti da parte di chicchessia”.

