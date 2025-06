SdS Canti: “in corso” procedure di esproprio per la realizzazione di rotatorie nel tratto italiano della SS-72 Il Segretario di Stato è intervenuto sul tema nella scorsa puntata di Palazzo Pubblico, sollecitato dal Consigliere di DML Mirko Dolcini

Alta attenzione sul futuro della "Consolare per San Marino": la principale arteria di collegamento con l'esterno del Titano. L'obiettivo fra gli altri è la sostituzione dei semafori – nel tratto italiano - con rotatorie; per una più efficiente mobilità. Il progetto, come è noto, ha già ottenuto una approvazione preliminare. “La soluzione dovrebbe essere in tempi brevi”, ha dichiarato nell'ultima puntata di Palazzo Pubblico il Segretario alla Giustizia Stefano Canti. Nella precedente Legislatura rivestì l'incarico di Segretario al Territorio.

Ha dunque ricordato gli incontri che si tennero con i Comuni, la Regione e ANAS, cui spetta la manutenzione della strada. Venne concordato il “progetto definitivo”, ha spiegato. “Oggi possiamo dire che sono stati effettuati degli stanziamenti da parte del Governo italiano per fare questi lavori; è in corso la procedura di espropriazione dei terreni che sono necessari per fare queste rotatorie. Terminata la procedura, e approvato il progetto definitivo, io credo che i lavori partono, perché le procedure in Italia sono molto differenti. Nel momento in cui parte la procedura di esproprio, all'esproprio non ti opponi; partono i lavori insomma”.

