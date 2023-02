SdS Canti incontra l’Assessore Mammi: politiche sinergiche a protezione di agricoltura e agroalimentare

In Regione Emilia Romagna l'incontro fra il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti e l’Assessore regionale per l’Agricoltura, Alessio Mammi. Una positiva opportunità per illustrare l’accordo di reciprocità sulla raccolta dei tartufi e sui temi della caccia. L’Assessore Mammi ha assicurato pieno sostegno alle misure politiche e legislative utili non solo allo sviluppo della filiera agroalimentare sammarinese ma anche alla tutela dell’ambiente, alla conservazione della biodiversità, del paesaggio e della difesa dei suoli.

Al termine dell’incontro il Segretario di Stato per il Territorio ha fatto visita allo Stand di Cantina San Marino all’interno di Slow Wine Fair. La Segreteria di Stato per il Territorio, riconosce negli obiettivi di Slow Food gli stessi obiettivi che intende raggiungere per il proprio settore agroalimentare ed enogastronomico.

“Il rapporto con la Regione Emilia Romagna è determinante per lo sviluppo delle nostre politiche agricole - commenta Stefano Canti - ringrazio l’Assessore Mammi per l’accoglienza e per la condivisione di idee e progetti. Contemporaneamente, mi compiaccio con Cantina San Marino per l’impegno profuso per la partecipazione a Slow Wine Fair, una vetrina prestigiosa e di alto livello dove far conoscere i nostri prodotti di eccellenza”.