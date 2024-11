BOTTA E RISPOSTA SdS Canti replica a Rf: 'Il solito tentativo contro la persona piuttosto che suggerire qualcosa di migliore' Repubblica Futura aveva parlato di "totale fallimento di Stefano Canti in 5 anni di governo"

SdS Canti replica a Rf: 'Il solito tentativo contro la persona piuttosto che suggerire qualcosa di migliore'.

"Il solito tentativo contro la persona piuttosto che mettere in pratica la vera politica ovvero suggerire qualcosa di migliore rispetto a quello che è stato proposto”. Il Segretario alla Giustizia risponde a Repubblica Futura che aveva parlato di "totale fallimento di Stefano Canti in 5 anni di governo", accusando Rf di mistificare la realtà a discapito della intelligenza delle persone.

In una nota Canti, ricorda come nella scorsa legislatura, la visione proposta, puntava a una gestione dei rifiuti omogenea sul territorio, orientata all’implementazione di un sistema misto ovvero, una raccolta differenziata con “cassonetti” per la maggior parte delle frazioni secche (carta, plastica, vetro, metalli) ed un sistema “porta a porta” limitato all’organico e all’indifferenziato.

Se questa linea fosse stata perseguita con determinazione, oggi San Marino avrebbe già raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dagli accordi con la Regione Emilia- Romagna, riducendo sensibilmente la frazione indifferenziata".

