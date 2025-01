SdS Pedini Amati nel mirino di Repubblica Futura che chiede un incontro alla Reggenza

Di tutto e di più, come sempre accade, nel comma comunicazioni che apre ogni sessione del Consiglio Grande e Generale. Il primo ad intervenire Luca Lazzari del Psd che ha espresso compiacimento per la proficua collaborazione tra la giustizia sammarinese e quella italiana con i recenti sequestri conservativi disposti dal Tribunale di Firenze, dopo le condanne sul Titano nel primo grado del processo “Caso Titoli”.

Dai consiglieri di Repubblica Futura, spalleggiati da altri di opposizione, aspre critiche al Segretario di Stato Federico Pedini Amati, in particolare per le risposte a due interrogazioni, ritenute insoddisfacenti, elusive ed insolenti dal partito di opposizione: la prima inerente la rimozione di un manufatto in pietra nel giardino della scuola d'infanzia di Murata; la seconda su pubblicità o sovvenzioni che il Governo o società di proprietà dello Stato hanno erogato al sito web estero “giornalesm”. RF ha annunciato che, sulla questione, chiederà un incontro alla Reggenza.

Rispondendo a sollecitazioni dell'aula il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha ribadito che ad oggi la firma dell'accordo di associazione con l'Ue è ipotizzabile entro il corrente semestre di presidenza polacca. Beccari ha anche comunicato che domani presenterà le lettere credenziali l'Ambasciatrice palestinese, notizia accolta con favore a livello bipartisan.

In diversi interventi emerso anche il caso delle pressioni politiche denunciate dal Comitato di Redazione di San Marino Rtv: Rete, sul caso, ha presentato una interrogazione, mentre da altri gruppi è emersa la volontà di affrontare la vicenda, eventualmente anche in commissione, per approfondire da chi siano state esercitate tali pressioni. Domani Motus Liberi, intanto, ha depositato un ordine del giorno sulla disciplina dello studente atleta, sollecitando requisiti di accesso ai benefici meno stringenti, così come avviene per esempio in Italia. Dalle minoranze manifestata insoddisfazione sull'andamento dell'esame del pdl sviluppo, in commissione finanze e, in particolare da Rete ed RF, espressi commenti critici sul recente pdl in tema di emergenza casa, depositato dal Segretario al Territorio Ciacci, poiché ritenuto inefficace ad affrontare la situazione.