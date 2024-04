WASHINGTON SdS Righi incontra il Dipartimento di Stato per il Cyberspazio

Il Segretario per l'Industria, Fabio Righi a Washington per la riunione primaverile della Banca Mondiale è stato ricevuto al Dipartimento di Stato americano dai responsabili del desk San Marino - si legge in una nota -, poi con la sezione “Cyber and Digital Policy” approfondendo il tema della cybersecurity e della sicurezza legata all'economia. Trattati temi e progetti di interesse comune, tra questi, la possibilità per gli operatori sammarinesi di tornare a lavorare con le carte di credito americane.

