VISITE SdS Territorio Ciacci all'Azienda Lavori Pubblici: "Pianificazione efficiente e sostenibile"

il Segretario al Territorio Matteo Ciacci ha visitato la sede dell'Azienda Autonoma dello Stato per i Lavori Pubblici nell'intento di rafforzare la collaborazione tra la Segreteria di Stato e l'ente responsabile della realizzazione e gestione delle opere pubbliche. Il Direttore Giuliana Barulli - si legge in una nota - ha illustrato l'operatività dell'Azienda che negli ultimi anni ha affrontato sfide importanti come l'accorpamento del settore verde pubblico e del settore tecnologico. Un focus particolare è stato posto sull'importanza di una pianificazione efficiente e sostenibile, che possa rispondere alle esigenze della comunità e contribuire allo sviluppo economico del Paese.

