RELAZIONI INTERNAZIONALI Sede Pam a San Marino: un'idea nata dal consigliere Terenzi, Pier Ferdinando Casini e Francesco Maria Amoruso Il Capo-delegazione Pam per San Marino, Francesco Mussoni: "Esalta la nostra identità"

“L'idea di San Marino come sede della Pam è nata da un incontro con il consigliere Terenzi, il sottoscritto – dichiara il Presidente onorario Pam Francesco Maria Amoruso – e il senatore Casini che in una riunione della UIP decidemmo di cercare di far entrare San Marino nella Pam e fare in modo che potesse diventare un punto di riferimento importante”. Un risultato, dunque, quello della Sede dell'Ufficio Studi della Pam, a San Marino, a cui ha contribuito in maniera determinante il compianto Gian Franco Terenzi che certamente ne avrebbe gioito.

“Credo che nel nostro paese, che vive di valori quali la libertà, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la presenza di un organismo di questo tipo, possa esaltare – afferma Francesco Mussoni, capodelegazione San Marino alla Pam - la nostra identità e permetterci anche di fare un lavoro di ricerca costante con chi, addetto ai lavori, vivrà il nostro territorio e la nostra Repubblica”. 34 i paesi che aderiscono all'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, compresi alcuni che sono storicamente in forte contrasto: “Nella nostra assemblea parlamentare – commenta Gennaro Migliore, Presidente Commissione speciale PAM sull’antiterrorismo – si sono confrontati su temi particolari, come il contrasto al terrorismo, israeliani e palestinesi. L'idea che ci possa collaborazione su questi temi, in un territorio che con i suoi 17 secoli di storia di Repubblica rappresenta un modello di neutralità, favorisce lo sviluppo ulteriore della nostra attività”.

Nel video le interviste a Francesco Maria Amoruso (Presidente onorario Pam), a Francesco Mussoni (capodelegazione San Marino alla Pam) e a Gennaro Migliore (Presidente Commissione speciale PAM sull’antiterrorismo)

