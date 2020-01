Sedi dell'Esecutivo: Segreteria Sanità torna in Ospedale

L'argomento verrà affrontato già domani, durante il primo Congresso di Stato per il nuovo Esecutivo, ma intanto emergono in maniera piuttosto chiara alcuni orientamenti. 3 segreterie in più rispetto alla scorsa legislatura, ma anche ripartizione diversa delle deleghe – come Lavoro e Industria che resteranno comunque entrambe a Palazzo Mercuri. Gli occhi sono però puntati in particolare su Sanità e Giustizia – con quest'ultima che torna ad essere dicastero autonomo, con delega anche alla Famiglia. Al momento condivideranno la stessa sede: gli uffici di contrada Omerelli, un tempo occupati dal Territorio e attualmente dalla stessa Sanità. Roberto Ciavatta e Massimo Andrea Ugolini coinquilini, dunque, ma solo per poco: la Sanità è destinata a tornare nei locali dell'Ospedale di Stato. Un indirizzo che pare auspicato non solo dagli operatori sanitari, ma dalla stessa cittadinanza. Tempi tecnici, dunque, per consentire una riorganizzazione logistica in Ospedale, visto che i locali che dovrebbero ospitare Segreteria e suo staff sono attualmente assegnati all'Authority Sanitaria. E a proposito di riorganizzazione logistica in Ospedale: si attende il termine dei lavori di ristrutturazione dei locali dell'ex casa di riposo: vari i progetti di destinazione di quegli spazi, tra i quali il ritorno a Cailungo della sede delle Cure Primarie, ad oggi ancora negli uffici affittati al Centro Commerciale Azzurro.