ELEZIONI GIUNTE 2020 Seggio speciale Covid: voto a domicilio per chi si trova in isolamento o in quarantena

In vista delle elezioni delle Giunte di Castello del 29 novembre il Congresso di Stato, sentita la Segreteria Interni, ha adottato un decreto con norme speciali in funzione dell'emergenza sanitaria covid per garantire il voto anche a chi si trova in isolamento o in quarantena, a casa, oppure è ricoverato in Ospedale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Chi si trova in isolamento domiciliare, perché positivo al Covid, ed anche chi è in quarantena, potrà esercitare il diritto di voto manifestando l'intenzione con una apposita domanda. Si dovrà scaricare, innanzitutto, un modulo dal sito www.elezioni.sm. Una volta compilato bisogna scattare una fotografia ad un documento di riconoscimento, una al certificato elettorale, ed inviare il tutto, dal 18 al 24 novembre, all'indirizzo mail seggiocovid@iss.sm. In alternativa si potrà consegnare la stessa documentazione direttamente a mano al Dipartimento Prevenzione Iss, mediante una persona delegata.



Prevista una deroga dei termini, fino alle 12:30 di venerdì 27 novembre, per situazioni di malattia da Covid o quarantena, intervenute successivamente al 24 novembre. L'elettore riceverà un riscontro e l'iter sarà così completato. Il 29 novembre i componenti dei seggi speciali Covid - di cui faranno parte anche due scrutatori scelti tra il personale medico-sanitario - raggiungeranno gli elettori al domicilio e seguendo un preciso protocollo di sicurezza, li faranno votare.

Nel caso l'elettore positivo al Covid si trovi in Ospedale nel giorno delle elezioni, sarà ammesso al voto inoltrando richiesta al Presidente del seggio speciale dell'Ospedale di Stato per tramite del responsabile del reparto in cui è ricoverato. Per tutti gli altri elettori, non affetti da Covid e non in quarantena, il diritto di voto verrà esercitato ai seggi, seguendo protocolli particolari anti-contagio, come il distanziamento, la mascherina, l'igienizzazione delle mani, prima e dopo, il voto.

I più letti della settimana: