GOVERNO Segretario agli Esteri Beccari: "La firma dell'Accordo Ue a febbraio e le elezioni tra fine maggio e giugno" Conferenza stampa di fine del Congresso di Stato. Via libera al progetto Amazon Web Services. Entro breve l'Icee e le modifiche al decreto sulla libera professione medica

Il Governo, al completo, nell'ultima conferenza stampa di fine anno della legislatura, ha illustrato i principali obiettivi realizzati descrivendo un paese che con resilienza ha attraversato la pandemia e le turbolenze geopolitiche internazionali, accingendosi ora alla firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Ciascun Segretario di Stato si è soffermato sui temi di propria pertinenza elencando risultati conseguiti e da conseguire prima delle elezioni anticipate di primavera.

Marco Gatti, alle Finanze, ha espresso soddisfazione per la messa in sicurezza dei conti pubblici e la stabilizzazione del settore finanziario; Fabio Righi, all'Industria, ha parlato di indicatori economici migliori rispetto al periodo pre-covid annunciando anche la chiusura dell'accordo con Amazon Web Services per la digitalizzazione; Teodoro Lonfernini, Segretario al Lavoro, ha rimarcato con orgoglio la positiva conclusione della stagione dei principali contratti nazionali; Andrea Belluzzi, Segretario all'Istruzione, ha sottolineato i progressi dell'Università, sempre più integrata a livello europeo e l'impegno per continuare a migliorare l'offerta museale. Mariella Mularoni, alla Sanità, ha evidenziato le positive 'performance' con la riorganizzazione della Cot, annunciando modifiche del decreto sulla libera professione medica entro febbraio.

Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo, ha parlato di progressi, nei numeri, che hanno portato San Marino a diventare una destinazione turistica, anziché solo una meta di turisti mordi e fuggi ma ha anche citato la conquista di bandi europei – l'ultimo da 520mila euro - rapporti sinergici coi territori limitrofi e l'approccio con l'Arabia Saudita grazie al quale – ha detto – “stiamo riuscendo a portare a casa risorse da destinare alle infrastrutture”. Il Segretario al Territorio Stefano Canti ha evidenziato le migliorie apportate alla viabilità della superstrada, la nascita dell'unione Volontari della Protezione Civile ma anche l'impegno sull'implementazione dell'agenda 2030 Onu e la firma a breve di un accordo con l'omologo ministero italiano.

Il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini, ha ricordato con soddisfazione, la riforma dell'ordinamento giudiziario così come la modifica del codice di procedura penale, mentre tra gli obiettivi di fine legislatura ha citato la legge sulla ragionevole durata del processo. Il Segretario agli Interni Gian Nicola Berti ha parlato di un paese che era sull'orlo del baratro e ora sta rifiorendo e si è impegnato a portare in Consiglio il decreto sull'Icee, atteso da anni.

Dal Segretario agli Esteri Luca Beccari grande soddisfazione per i risultati a livello europeo e la “road map” verso le elezioni anticipate: “Se le elezioni saranno tra la fine di maggio e la prima metà di giugno il Governo andrà in ordinaria amministrazione ad aprile o a metà marzo. Di conseguenza come esecutivo avremo circa tre mesi di pieno regime, durante i quali cercheremo di consolidare le attività in corso e raggiungere qualche altro obiettivo soprattutto in settori come Sanità e Interni, dove ci sono stati avvicendamenti dei Segretari di Stato. Terrà banco sicuramente il tema dell'Accordo di Associazione, con la discussione politica e la firma che ci aspettiamo a febbraio. E se ci saranno i tempi, prima della fine della legislatura potrebbe arrivare anche la ratifica”.

