Segretario Beccari: a Palazzo il confronto annuale con il Corpo Diplomatico e Consolare Il punto sulla proiezione internazionale del Paese nell'incontro promosso da Segreteria e Dipartimento Esteri. Ambasciatori e Consoli erano stati in precedenza ricevuti in udienza dai Capi di Stato

Di alto profilo istituzionale il prologo dell'incontro fra Beccari e i rappresentanti del Titano nel Mondo. Nella Sala del Consiglio l'udienza reggenziale; introdotta proprio dal Segretario di Stato, che ha ringraziato tutti gli Ambasciatori e Consoli presenti, anche quelli collegati da remoto. Abbiamo saputo costruire una rete diplomatica seria, efficace; con persone motivate dall'amore per la Repubblica. La controprova nei mesi drammatici della pandemia. Ora la sfida rappresentata da una macroregione europea alle prese con gli effetti della guerra. Ricordata la risposta solidale del Paese. Un'assistenza umanitaria “su larga scala”, ha detto. Tematiche riprese anche dai Capi di Stato; che hanno posto l'accento sul dna valoriale del Titano. Citati fra le altre cose gli interventi normativi per contrastare la disinformazione; e sguardo all'imminente Forum di alto livello sullo Sviluppo sostenibile, sotto egida ONU. Trasferta istituzionale per ribadire l'impegno del Paese sugli obiettivi dell'Agenda 2030. Non poteva ovviamente mancare un riferimento al principale obiettivo di politica estera: il percorso di integrazione con l'UE. Uno dei macrotemi che sarebbero stati di lì a poco trattati nel confronto annuale fra il Corpo Diplomatico e il Segretario agli Esteri. “Siamo all'ultimo miglio”, ha assicurato. Già superate – a suo avviso – le preoccupazioni generate dalla lettera dei 3 organismi regolatori europei. Un'“azione scomposta” ha detto, ma la Commissione ha riportato il dibattito sui giusti binari. Ora 4 mesi di intenso negoziato per concludere. L'Accordo di Associazione – ha aggiunto - non sarà un punto d'arrivo, bensì di partenza. Sul tavolo anche una disamina della situazione geopolitica generale; e riflessioni sulle novità introdotte dalla Legge che regola il servizio diplomatico e consolare.

