Segretario Beccari ad Andorra per i 25 anni delle relazioni diplomatiche

Il Segretario agli Esteri, Luca Beccari in visita ufficiale nel Principato di Andorra per i 25 anni dello stabilimento delle relazioni diplomatiche fra i due Stati. La delegazione è stata accolta dal Ministro per gli Affari Esteri Maria Ubach, poi gli incontri con il capo di Governo, Xavier Espot e con il Segretario per gli Affari Europei del Principato Landry Riba. Tema fondamentale alla base dei colloqui sono state le negoziazioni per la conclusione dell'Accordo di Associazione Europea, avviati nel 2015, guardando al rafforzamento di meccanismo di cooperazione tra i Paesi sia sui temi europei di comune interesse, sia in merito al più generale ambito bilaterale. Approfondite anche le problematiche e gli effetti sui rispettivi sistemi legati alla pandemia da Covid19.





Leggi il comunicato stampa della Segreteria Affari Esteri