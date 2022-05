Segretario Beccari al Consiglio dei Ministri Coe

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha partecipato all’annuale incontro dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, esprimendo considerazioni e valutazioni relative al ruolo dell’organizzazione di Strasburgo in un contesto europeo che sta mettendo in discussione i suoi confini e dopo la recente esclusione della Federazione Russa. “Come Stati membri -ha detto nel suo intervento - dovremo essere creativi e iniziare a pensare a come si delineeranno gli scenari e gli equilibri geopolitici futuri in conseguenza degli sconvolgimenti provocati dalla guerra e a come il Consiglio d’Europa potrebbe inserirsi in maniera rilevante in tali futuri scenari. Di fronte alla tragica, ma concreta, possibilità che dal vecchio muro di Berlino si passi ad un nuovo muro virtuale, la nostra Organizzazione potrebbe ricercare nuove collaborazioni e partnership. San Marino è pronto a dare il proprio contributo materiale e di idee in questo senso.”

Nell’ambito della sessione ministeriale, diversi incontri per il responsabile agli Esteri, con l'omologa del Principato di Monaco, Isabelle Berro Amadei e la ministra andorrana Maria Ubach Font, ha parlato del negoziato di Associazione con l’Unione europea. Con il Ministro per gli Affari Esteri croato, oltre all'accordo Ue, della celebrazione dei 30 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, in ottobre.