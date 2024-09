Segretario Beccari all'Assemblea Generale: "Rivitalizzare l'ONU, rinvigorire il multilateralismo, lavorare insieme"

Il sostegno di San Marino all'ONU e ai pilastri fondanti dell'Organizzazione, che il Patto scaturito dal Vertice del Futuro riflettono appieno: sviluppo, pace e sicurezza, diritti umani. In questo quadro di valori e obiettivi il Segretario agli Esteri Luca Beccari fissa sfide e priorità, partendo dal contesto internazionale, segnato da una crisi planetaria, legata ai cambiamenti climatici, inquinamento e minacce alla biodiversità, e aggravata dai conflitti.

Proprio le guerre in corso sono in testa all'analisi: nell'impegno per un mondo libero da armi nucleari, San Marino condanna fermamente l'aggressione russa all'Ucraina, riaffermando i principi della sovranità e dell'integrità territoriale. Sul conflitto in Medio Oriente, mentre "la spirale di morte si allarga al Libano, in una escalation che destabilizza l'intera regione", ribadisce la posizione del Titano: "diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto umanitario e internazionale", ma "non possiamo rimanere in silenzio. Il livello di distruzione a Gaza - dice - è senza precedenti; il bilancio delle vittime civili e la lunga prigionia degli ostaggi sono inaccettabili". Si appella all'immediato cessate il fuoco, nell'unica soluzione per una pace duratura: quella dei due Stati, esortando il Consiglio di Sicurezza per l'ammissione della Palestina all'ONU, a pieno titolo.

Richiamando Statuti e Convenzioni a tutela del diritto internazionale e sulla prevenzione e punizione dei crimini contro l'umanità, pone in primo piano la protezione dei civili, su tutti, i bambini, stigmatizzando gli attacchi alle infrastrutture, quali scuole e ospedali. Nel dare sostegno al lavoro della Corte Penale Internazionale e delle Agenzie dedicate, chiede così a tutti gli Stati di ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del Fanciullo.

Non dimentica l'impegno di San Marino per rispondere all'emergenza climatica, nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030. In questo orizzonte, ricorda il ruolo svolto dalle tecnologie digitali e l'importanza della cooperazione "per non lasciare indietro nessuno".

Conclude tornando sulla centralità delle Nazioni Unite: "Rivitalizzare l'ONU, rinvigorire il multilateralismo, lavorare insieme" - dice perché l'Organizzazione possa rispondere al proprio mandato, quello di "proteggere i cittadini del mondo".