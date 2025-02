Segretario Beccari in Liechtenstein: colloqui su Accordo UE e crisi globali

Nel video, l'intervista al Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari

Una visita ufficiale che avviene a strettissimo giro rispetto a quella che il primo Ministro Daniel Risch, alla Ministra degli Esteri Dominique Hasler, hanno tenuto sul Titano lo scorso 30 gennaio. Al tavolo, per ribadire l'amicizia e proseguire nel confronto sui temi di comune interesse, il contesto globale, in testa, naturalmente l'Europa e l'Accordo di Associazione, percorso al quale da tempo il Liechtenstein ha garantito pieno supporto.

“San Marino – dice Beccari - guarda al Liechtenstein come un esempio di integrazione europea: loro, nel formato dello Spazio Economico Europeo, che però ha delle caratteristiche molto simili a quello che sarà l'Accordo di Associazione e quindi è stata l'occasione per discutere anche sul piano tecnico, assieme all'unità organizzativa responsabile dei rapporti del Liechtenstein all'interno dello Spazio Economico Europeo, le tecniche legislative di recepimento, le metodologie organizzative e i principali punti del loro assetto organizzativo su questo campo. Oltre che ovviamente anche un confronto su diversi settori coperti ovviamente dall'Accordo di Associazione. È stata l'occasione anche per discutere e quindi scambiare qualche parere relativamente al contesto geopolitico internazionale caratterizzato oggi forse da qualche incertezza in più rispetto ai mesi passati. Se, da una parte, ci sono tentativi di dialogo volti a trovare una fine del conflitto in Ucraina, dall'altra, ci sono sicuramente tutta una serie di dinamiche di potenziale riposizionamento delle superpotenze, che chiaramente può cambiare nuovamente gli equilibri geopolitici. Non tanto perché siamo Piccoli Stati, ma, come tutta la comunità internazionale, guardiamo a questa situazione con attenzione e anche interrogandoci sul nostro ruolo”.

