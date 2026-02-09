Segretario Beccari: "Mettere in atto tutte le azioni necessarie per tutelare San Marino"

Dopo gli sviluppi dell'inchiesta sulla tentata scalata a Banca di San Marino, convocato d'urgenza il Congresso di Stato. Al termine della riunione il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha rilasciato una dichiarazione. “L'incontro di oggi credo fosse naturale e opportuno alla luce del comunicato del Tribunale. Per noi è fondamentale cercare di mettere in atto tutte le azioni necessarie a tutelare San Marino rispetto ai reati ipotizzati. Arriviamo da una settimana caratterizzata anche da attività di stampa a Bruxelles che vanno a gettare ombre su quello che invece è un cammino virtuoso della Repubblica di San Marino, intrapreso da anni. Sta a noi, prima di tutti, difendere il nostro Paese, i percorsi che ha intrapreso, e soprattutto difendere le istituzioni, facendo squadra. Stiamo continuando a mantenere un dialogo con le istituzioni europee e coi gruppi politici, perché evidentemente ci teniamo che il buon nome di San Marino e ciò che di buono abbiamo fatto fino adesso venga tutelato e preservato. Trovo agghiacciante il fatto che si possa cercare di risolvere una vicenda giudiziaria, che ha contorni tutti suoi, arrivando a minacciare o condizionare il percorso di associazione di San Marino all'Unione Europea".









