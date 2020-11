Segretario Beccari: "Necessario intervenire nella lotta al virus nel pieno rispetto della democrazia"

Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha partecipato oggi, in via telematica, alla 130esima sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. In rassegna le posizioni degli Stati membri in merito alla risposta alla crisi sanitaria, oltre alla discussione sul ruolo dell’organizzazione nella risoluzione dei conflitti e nella gestione delle crisi in Europa, dell’efficacia a lungo termine del sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della politica di Strasburgo riguardante le regioni limitrofe.





Esaminato inoltre il rapporto della Segreteria generale del Consiglio d’Europa che illustra le attività condotte dall’organizzazione dopo la sessione ministeriale di Helsinki del maggio 2019 e la risposta alla pandemia. Il Segretario Beccari, nel suo discorso, ha concordato sulla assoluta necessità di intervenire nella lotta al virus nel pieno rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, ricordando altresì le altre principali sfide comuni contemporanee come la lotta all'estremismo e alla violenza a sfondo antireligioso. Espressa solidarietà a nome di San Marino in particolare a Francia e Austria, colpite in questi ultimi giorni da criminale terrorismo.

