GOVERNO ITALIANO Segretario Beccari: "Pronti a riprendere il dialogo"

Giorgia Meloni fa la storia: è la prima donna premier in Italia. Ha giurato con i 24 ministri nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente americano Biden, nel congratularsi, si è detto "impaziente" di lavorare su Ucraina e diritti con lei. Arrivano in queste ore i messaggi dei leader mondiali, fra cui Zelensky. Guarda al nuovo governo italiano anche San Marino, "Siamo pronti a riprendere il dialogo su tutti i temi di interesse comune"- afferma il Segretario agli Esteri Luca Beccari. “Mentre si svolgevano le elezioni e durante questo cambio di governo – continua - si sono riviste tutte le priorità. L'energia diventerà uno dei temi di più stretta collaborazione, su cui ci saranno sicuramente i primi confronti. Poi naturalmente si continuerà a lavorare su tutti gli altri dossier sempre, presumo, con la stessa filosofia che ci ha guidato in questi ultimi due anni: cercare di risolvere le criticità ma anche lavorare per costruire delle progettualità insieme”.

Nel video l'intervista al Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari



