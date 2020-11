CONGRESSO DI STATO Segretario Beccari su situazione Covid: al momento non sono in previsione nuove misure Pedini Amati 'richiama' il Sindaco di Pesaro che su facebook ha parlato di "buffonate" riferendosi alla scelta di San Marino di lasciare aperti i ristoranti

Seduta interlocutoria del Congresso di Stato che ha preso in esame questioni di natura prettamente amministrativa ma è stata fatta anche una riflessione sulla situazione Covid e al momento – riferisce il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari – “non siamo orientati a prendere nuove misure”. Adottata una delibera sulle funzioni religiose che – precisa Beccari – reintroduce regole di fatto già applicate dalla diocesi”.

Intanto in giornata il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha richiamato, via social, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, come noto contrario alla linea scelta da San Marino sul contenimento del contagio. Tutto era partito con un post su facebook di Ricci che, polemizzando con Vittorio Sgarbi sull'orario di chiusura dei ristoranti, gli ha scritto: “Se vai a San Marino digli che la smettano anche loro con le buffonate”. “Ci piacerebbe – ha commentato Pedini Amati - che abbassassi i toni e verificassi bene se è il caso di rivolgersi in quel modo agli amministratori di un altro Stato che, ti piaccia o no, rispetta direttive diverse da quelle dell’Italia”.

